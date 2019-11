Ohrenschützer statt Schulbücher

Diese Ankündigung kommt nun allerdings nicht überraschend. Eine Studie des Parlamentsdienstes im Bundeshaus kommt zum Schluss, dass die Konzentration bei solch lauten Geräuschen – im Schnitt rund 70 Dezibel (dB) – nicht über längere Zeit aufrechterhalten werden könne. Das Arbeitsgesetz legt für «überwiegend geistige Tätigkeiten» einen Grenzwert von 50 dB, für «allgemeine Bürotätigkeiten» einen von 65 dB fest. Geräusche ab 85 dB gelten bei lang­anhaltender oder häufig wiederholter Einwirkung als schädlich.

Unterdessen habe ich mich über die marktüblichen Schutzmassnahmen gegen die Lärmplage kundig gemacht. Als dienstuntauglich gestempelter Zivilist bin ich über die persönliche Ausrüstung eines Soldaten in der Schweizer Armee nur unzureichend informiert. Neben den Waffen gehören dazu offenbar noch weitere Hilfsmittel wie das Armeemesser und eine Feldflasche. Darüber hinaus zählt auch der Pamir zur Ausstattung eines jeden Soldaten. Dabei handelt es sich um einen kleinen Gehörschutz, den die Soldaten in Situationen mit hoher Lärmbelastung verwenden können. Je nach Kaliber erzeugt der Schuss einer Pistole oder eines Gewehres zwischen 130 und 150 Dezibel. Auch der Start eines Düsenflugzeuges verursacht Lärm in dieser Grössenordnung.

Vergleichbare Probleme mit Krach treten in zunehmend alarmierendem Ausmass auch an unseren Schulen auf. «In Schulklassen ist es oft so laut, dass konzentriertes Lernen und Lehren nicht mehr möglich ist. Nicht nur Lehrer, sondern auch die Schülerinnen und Schüler haben dann Mühe, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, und sie sind schneller abgelenkt und gestresst», lesen wir in einem Merkblatt des Kinder- und Jugend­gesundheitsdienstes Basel-Stadt.

Das Gesundheitsdepartement leiht deshalb kostenlos sogenannte Lernampeln aus. An dem Gerät kann die Lärmstufe eingestellt werden. Sie springt auf Gelb oder Rot, wenn die Klasse zu laut ist. An der Ampel sind die Lärmstufen 1–7 voreingestellt, sodass für jede Lernsituation die angemessene Lautstärkeeinstellung gewählt werden kann. 50–60 dB für Stillarbeit (Stufe 1) oder 70–80 dB für normale Geräusche (Stufe 4).

Die Lärmampel informiert über den Geräuschpegel und macht Lärm sichtbar. Zwar könne die Lautstärke im Raum dadurch kaum gesenkt werden, immerhin aber würde die Sensibilität für das Thema erhöht.

Angesichts dieser unerfreulichen Entwicklung wundert es eigentlich niemanden, dass das Allzweckmittel Pamir auch in den Schulzimmern Einzug gehalten hat. «Auch in Basel werden Primar- und Sekundarschüler mit einem Gehörschutz ausgerüstet. Der Konzentrationsverstärker wird vor allem in der Stillarbeitsphase eingesetzt», teilt uns Jean-Michel Héritier, der Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt, mit.