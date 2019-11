Natur, von Menschenhand geprägt

Nebelschwaden ziehen über die Hügelkuppe. Daneben präsentiert sich der Südhang des Dielenbergs in den prächtigsten Herbsttönen. Hell- und Dunkelgrün, Gelb, etwas Blau. Braun in allen Varianten.

Beat Feigenwinter steht am Hang gegenüber, am Waldrand des Edlisbergs oberhalb von Oberdorf. Er strahlt. «Diese Landschaft ist einfach fantastisch. Ich finde das genial.» Obwohl er als Kreisforstingenieur beim Amt für Wald beider Basel arbeitet und zwangsläufig unter einer gewissen Déformation professionnelle leidet, hat er den Blick für die Ästhetik nicht verloren. Auch jetzt nicht, wenn die Schlagzeilen rund um den Wald vor allem negativ geprägt sind. Alles dreht sich um das Baumsterben, den Borkenkäfer, das ­Risiko herabfallender Äste, den gesperrten Hardwald in Birsfelden und Muttenz.