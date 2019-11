Zum ersten Mal ertönt Musik in der Synagoge

Konzerte in der Kirche sind in dieser Jahreszeit an der Tagesordnung, in einer Synagoge allerdings eine kleine Sensation. Möglich gemacht haben das Ereignis die Martinu-Festtage, das 150-Jahr-Jubiläum der Grossen Synagoge Basel und Rabbi Mo­she Baumel, der damit ein Zeichen im (relativ) liberalen Umfeld der Schweiz setzte. Das gebotene Konzert war ganz auf die Umgebung abgestellt und liess die prachtvolle Synagoge in einer neuen Art erscheinen.