Mit dem Handy bewaffnet durch den Messe-Dschungel

Am Münsterplatz wollen wir mit der Schnitzeljagd durch die Basler Herbstmesse beginnen. Dazu öffnen wir die App «Actionbound» und scannen den QR-Code auf der Website von Basel Tourismus.

Doch wir müssen schon wieder weg. Denn die Schnitzeljagd führt uns an einen Ort, an dem früher Soldaten ein- und ausgingen. «Starte die Schnitzeljagd an einem beliebigen Standort in der Stadt», hatte es geheissen. Wir haben deshalb gehofft, dass es gleich losgeht, und nicht damit gerechnet, dass wir zuerst noch über einen Kilometer durch die Stadt spazieren müssen, bis uns dann auch wirklich die erste Aufgabe erwartet.