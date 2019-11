Kantonalbank gibt Millionen für Risikoprojekte

Wer von der Fachhochschule und der Bank einen positiven Bescheid erhält, benötigt noch den Segen einer unabhängigen Expertengruppe. Diese fällt auch den definitiven Entscheid, welche Ideen und Unternehmen Unterstützung erhalten. Wichtig seien die Innovationskraft, aber auch die Zukunftsfähigkeit der präsentierten Idee sowie die Qualität des Unternehmens-Teams. Die Suche sei nicht regional beschränkt.

Wertschöpfungsstrategie

Mindestens ein Teil der Wertschöpfung soll im Baselbiet stattfinden. Teil der Expertengruppe bildet zum Beispiel E + H-Mitgesellschafter Klaus Endress. Der Reinacher stellt in dieser Funktion als Coach seine Beratungsdienste zur Verfügung. Während sich die BLKB als Kreditgeber versteht, soll die Standortförderung bei der Areal- und Immobiliensuche helfen und die Fachhochschule fachliche Tipps geben. Das Kreditrisiko liegt ausschliesslich bei der BLKB. Diese versteht die 20 Millionen nicht als A-fonds-perdu-Betrag, ist sich aber bewusst, dass sie sich in einer deutlich höheren Risikokategorie bewegt als beim traditionellen KMU-Kreditgeschäft. Übrigens sind die erfolgreichen Unternehmen frei in ihrer Entscheidung, die Bank ihrer Wahl zu finden. «Eine Verpflichtung zur BLKB ist mit dem Konzept nicht verbunden», sagt er. Klar ist für ihn bereits heute, dass der Kredittopf in einigen Jahren mehrheitlich vergeben sein wird. Erst dann will die BLKB übrigens entscheiden, ob eine weitere Auflage «100 fürs Baselbiet» durchgeführt wird.