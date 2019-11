Messe Basel – wie weiter?

Beide Interessen haben ihre Berechtigung. Sie sind einfach nicht vereinbar.

Offenbar sind Publikumsmessen nicht mehr so gefragt, die klassische Messe in einer Halle hat ausgedient – oder sie muss attraktiver oder «hybrid» gestaltet werden, wie erfolg­reiche Beispiele zeigen. Die MCH Group hat sich entsprechend eine neue Strategie gegeben. Die privaten Aktionäre wollen in Miami und Hongkong und sonst auf der weiten Welt mit Events und neuen Messeformen sowie im virtuellen Raum Geld verdienen. Daneben soll auch das Messe- und Kongressgeschäft in Basel am Leben erhalten bleiben – wobei: Das will vor allem der Kanton.

Die gegensätzliche Interessenkonstellation ist offensichtlich: Während die renditeorientierten Privataktionäre international und digitalisiert Gewinne suchen, will im Gegensatz dazu der Kanton Messe- und Kongresstourismus nach Basel holen. Die hiesigen Hallen zu füllen, ist aber nicht einfach – und nicht so einträglich. Beide Interessen haben ihre Berechtigung. Sie sind einfach nicht vereinbar. Unsere Regierung gerät in Konflikt: Geld verdienen zum Wohl der Firma – wozu sie als Verwaltungsräte verpflichtet sind – versus Standort fördern – wozu sie als Regierungsräte verpflichtet sind. Zudem sitzt sie am Verhandlungstisch zwischen MCH Group und Kanton sich selbst gegenüber. Auch die Geschäftsprüfungskommission hat diesen Interessenkonflikt festgestellt und gerügt.

Leider kann vor diesem Hintergrund von einer Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft nicht mehr gesprochen werden. Eigentlich wollen die privaten Aktionäre einfach das loswerden, was ihnen als Ballast für das Geschäft erscheint: zum einen die Messehallen, die auf den Büchern lasten, zum anderen den Druck, in Basel Messen durchführen zu müssen, und schliesslich generell die öffentliche Hand, die sie als Hindernis für ihre weltweite und digitalisierte Geschäftstätigkeit wahrnehmen.

Ein Hallenkauf muss Teil einer Lösung sein können.

Hier zeigt sich die Schwierigkeit des Konstrukts MCH Group, das nur funktioniert, wenn die Interessen zwischen Privaten und dem Staat übereinstimmen. Inkonsequent ist die Haltung der Sozialdemokraten (SP) dazu. Jedes Mal, wenn eine staatliche Aktiengesellschaft(AG) zur Diskussion steht (zum Beispiel die gescheiterte Spitalfusion), wird heftig gegen die Rechtsform AG opponiert. Hier verteidigt aber die SP das schwierige Konstrukt, obwohl man mit renditeorientierten Aktionären im Boot sitzt und zugleich die Beteiligung an der MCH Group im Verwaltungsvermögen führt– also gleich wie Schulen und Polizeiposten …