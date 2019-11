Liestal verletzt Rechtsgrundsätze 

Es ist ja nicht so, dass Hansheiri und Marianne Weber, die im Stedtli-Zentrum an der Rathausstrasse ihre Zweitwohnung haben und dort das Uhren und Schmuckgeschäft Thüring S.+M. betreiben, nie mit sich hätten reden lassen, als es um die neue Zufahrtsregelung ging. Sie hätten auch immer betont, ihnen sei die Verkehrsberuhigung wichtig und sie freuten sich über die ­Belebung der Flaniermeile Rathausstrasse. Ein missbräuchliches Zufahrtsrecht wäre nicht in ihrem Interesse. Aber eine derart rigorose Einschränkung der Zufahrt zu ihrer Liegenschaft, wie es ihnen der Liestaler Stadtrat verordnen wollte, das konnten Hansheiri und Marianne ­Weber nicht akzeptieren.