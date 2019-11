Ungewissheit für Gemeinden

Sachfremdes Kriterium

Gegen diese Vergabekriterien erhob eine der offerierenden Müllabfuhrfirmen Beschwerde beim Kantonsgericht. Dabei rügte sie insbesondere das Sonderkriterium «Lehrlingsausbildung», das mit der Beilage der entsprechenden Lehrverträge belegt werden musste, als sachfremd und daher unzulässig. Und die Firma präsentierte der fünfköpfigen Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) unter dem Vorsitz von Vizepräsident Daniel Ivanov eine eigentliche Knacknuss.

Der referierende Richter Markus Clausen gestand erst einmal zu, dass für die Lehrlingsausbildung einer Firma als Vergabekriterium im Submissionsverfahren keine explizite Rechtsgrundlage existiert. Allerdings lasse das Beschaffungsgesetz im allgemeinen Teil auch ökologische, energiepolitische und sozialpolitische Kriterien zu, ohne diese aber ausführlich zu benennen. Zudem, so Richter Clausen, könne unter dem Begriff «wirtschaftlich günstigstes Angebot» auch verstanden werden, dass der Sicherung von genügend Fachkräften für die Zukunft und damit dem Lehrlingswesen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werde. Jedenfalls sah der Referent unter all diesen ­Umständen die Rechtsgrund­lage als genügend an und beantragte, die Beschwerde der Firma abzuweisen.

Politik gefordert

Anders Richter Hans Furer. Er stellte – wenn auch «contre cœur», wie er betonte – den Gegenantrag auf Gutheissung der Beschwerde, weil die Rechtsgrundlage seines Erachtens ungenügend sei. Qualitative Kriterien sollten in einem Vergabeverfahren zwar durchaus ihren Platz haben, meinte Furer, «aber sie sollen in der Rechtsgrundlage aufgelistet werden». Er habe jedenfalls Mühe mit der Interpretation des Referenten. Es gebe auch immer mehr Kantone, die das Kriterium Lehrlingsausbildung ins Gesetz aufgenommen hätten. Das sei aber Sache der Politik und nicht der Gerichte.

Als Richter Niklaus Ruckstuhl sich grundsätzlich dem Referenten anschloss und darauf hinwies, dass das Bundesgericht das Kriterium der Lehrlingsausbildung als nicht willkürlich bezeichnet habe, schien sich eine Mehrheit für die Annahme einer genügenden Rechtsgrundlage abzuzeichnen, zumal auch Richter Daniel Häring dieser Haltung zuzuneigen schien.