Langmattstrasse bleibt eine Sackgasse

Die Baselbieter Stimmbevölkerung erachtet es nicht für notwendig, eine weitere unterbrechungsfreie Querverbindung zwischen den beiden Talachsen im Leimental in den Richtplan aufzunehmen.

Mit 54,4 Prozent oder 32550 Nein- gegen 27319 Ja-Stimmen wurde die Vorlage «Langmattstrasse» abgelehnt. Zu zwei Dritteln in den 80er-Jahren gebaut, bleibt die Strasse in Oberwil eine Sackgasse, der Leimentaler Veloweg wird kein weiteres Mal zerschnitten. Und das in der Verlängerung liegende Ackerfeld bleibt «strassenfrei», soweit es nicht von einer geplanten Gärtnerei überbaut wird.