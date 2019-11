Lang im Geschäft, doch neu erfunden

Jaël und Ritschi, Sie gehören beide der Berner Musikszene an, die schon lange als die lebendigste der Deutschschweiz gilt…

Ritschi: Es ist schon verrückt. Das Berner Oberland, wo ich herkomme, ist schlicht nicht Teil der Berner Szene. Ich bekomme nichts davon mit, was musikalisch in der Stadt läuft. Und werde auch nie von Künstlern aus Bern für sogenannte Featurings angefragt. Auch wenn die beiden Szenen einander respektieren, ist der Graben zwischen Bern und dem Oberland doch ziemlich gross.