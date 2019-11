Lächle, Iris, lächle

Es ist die Geschichte von Little Girl und Mister Sky – dem kleinen Mädchen und Herrn Himmel. Little Girl sitzt am Esstisch. Vaters Stimme zerschneidet die Luft: «7 mal 8!» Little Girl zittert, rechnet, zählt an ihren Fingern ab. «56», stammelt es schliesslich erleichtert. «Okay, jetzt gehen wir mit den Hunden raus», antwortet der Vater fast tonlos. Little Girl erstarrt. Es weiss, was jetzt kommt. Die beiden gehen durch die eisige Kälte des englischen Winters den Hügel hoch. Das Mädchen blickt zum Himmel. «Mister Sky», fragt es stumm, «warum kann ich nicht einen lieben Vater haben wie andere Kinder?» Der Vater macht die Hunde von der Leine los und packt Little Girl am Hals. Er öffnet seine Hose, Little Girl schliesst die Augen.