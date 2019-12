Klimakrise im ICE

Strapaziöse Reisen ist Klima-aktivistin Greta Thunberg ja durchaus gewohnt, 20 Tage dauerte allein ihr Trip per Segelboot vom New Yorker Klimagipfel im Herbst zurück nach Europa. Erst Anfang Dezember kam die junge Schwedin in Portugal an. Mit dem Zug reiste sie gleich weiter zu den nächsten Klimaverhandlungen in Madrid und Ende vergangener Woche auch noch zu Protesten nach Turin. Hinter Thunberg also lagen Tausende Kilometer beschwerlicher Reise, als sich die junge Schwedin am vergangenen Samstag einer ganz eigenen Herausforderung stellen musste: der Deutschen Bahn.