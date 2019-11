Klimabewegung: Immer radikaler und geschichtsvergessener

Der Gründer der radikalen Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion, Roger Hallam, steht seit Tagen im Kreuzfeuer der Kritik, und das tut er aufgrund seiner schauerlichen Aussagen natürlich mit Recht. Hallam sagte in einem Interview mit der «Zeit», der Holocaust sei «nur ein weiterer Scheiss in der Menschheitsgeschichte». Und er legte im «Spiegel» nach: «Der Klimawandel ist nur das Rohr, durch das Gas in die Gaskammer fliesst. Es ist nur der Mechanismus, durch den eine Generation eine andere tötet.» Seine vielen Befürworter, ja Bewunderer gingen nach diesen ungeheuerlichen Vergleichen und Shoah-Verharmlosungen hastig auf Distanz: Die Ableger der extremen Gruppierung in der Schweiz und in Deutschland verurteilten die Aussagen des Briten genauso wie andere bekannte Gesichter der Klimabewegung.