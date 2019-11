Jetzt kommt Kandidat X: Die SP fordert anonyme Bewerbungen

Die Stellenvergabe beim Kanton soll in naher Zukunft aussehen wie die erste Runde der Castingshow «The Voice»: Die Jury sitzt mit dem Rücken zu den Performern. Sie beurteilt deren Können, ohne sie dabei zu sehen. Wie die Kandidaten aussehen, wie alt sie sind, woher sie kommen – all das spielt keine Rolle. Nur was sie können.