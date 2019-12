Jesus in der Krippe

Es weihnachtet in Basel. In zahlreichen Schaufenstern glitzern bereits goldene Sterne und Christbaumkugeln, und auch die Freie Strasse versprüht mit ihrer Beleuchtung eine Prise vorweihnachtlicher Stimmung. Dazu passt die aktuelle Ausstellung «Die Weihnachtskrippe in ihrer Vielfalt. Vom Barock bis zur Gegenwart» im Spielzeug Welten Museum. Krippen, ein fester Bestandteil des Weihnachtsschmucks in allen erdenklichen Materialien und aus verschiedenen Jahrhunderten, werden dort ausgestellt. Diese waren vor dem 19. Jahrhundert das Zentrum der meisten Weihnachtsfeiern.