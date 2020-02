In der Fabrik der Click-Arbeiter

Die Künstler mit seismischem Sensorium für den gesellschaftlichen Zustand haben in jeder Epoche die kommenden Entwicklungen vorausgesehen respektive in ihren Werken luzid chiffriert, ja visionär thematisiert.

Faszination und Schrecken

Vor diesem Hintergrund darf man die von der französischen Philosophin Aude Launay kuratierte Ausstellung «Algotaylorism» in der grandios umgestalteten Architektur der ehemaligen Giesserei – La Fonderie – in Mulhouse sehen. Ein gutes Dutzend internationale Künstler – darunter der Neuseeländer Simon Denny, der Pariser Julien Prévieux, Michael Mandiberg und ­Lauren McCarthy aus den USA – stellen sich künstlerisch in oben genanntem Sinn und auch in ihren Sprachen den Entwicklungen des digitalen Manchesterismus. Also einer Denkschule, die dem Markt alle Freiheiten gewähren will.

So wenig spektakulär und augenfällig die ausgestellten einzelnen künstlerischen Beiträge sind, desto mehr muss man sich mit ihnen im Detail auseinandersetzen, um zur Tiefe der Aussage zu gelangen: einerseits die Faszination der algorithmischen Genialität und andererseits die erschreckenden Aussichten auf den «Taylorism», genannt nach dem amerikanischen Ingenieur Frederick W. Taylor. Er vertrat die Idee, durch Teilung der Arbeit in kleinste Einheiten, die kein Denken erfordern, die Produktivität zu steigern.

Erlebbar ist das in der Ausstellung beispielsweise am Werk des Deutschen Sebastian Schmieg und des Italieners Silvio Lorusso. Die beiden haben während fünf Jahren alle Captchas – jene Tests online, mit denen ermittelt wird, ob es sich beim User um einen Menschen oder eine Maschine handelt – gesammelt, mit denen sie sich konfrontiert sahen. Eine Unsumme an Bildchen, die aber eben von unterbe­zahlten Heimarbeitern Pixel um Pixel erstellt werden mussten. Beein­druckend, das mal so zu hinterfragen, wie sie es mit einer Wand voller sorgsam ausgestellten Bildchen einem anbieten.

Kunsthalle, Mulhouse, 16 rue de la Fonderie. Bis 26. April. Mi–Fr 12–18 Uhr, Sa–Di 14–18 Uhr.www.kunsthallemulhouse.com