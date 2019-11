«Man sollte Freude haben, dass an dieser Uni Eliten ausgebildet werden»

Beat Oberlin, Anfang 2020 übernehmen Sie von Ulrich Vischer das Präsidium des Universitätsrats. Sie sind der erste Baselbieter in ­dieser Funktion. Ist das von Bedeutung?

Ich lebe in dieser Region, seit ­ich ein Kind war. Ich ging ans Humanistische Gymnasium in Basel, studierte an der Uni Basel und wohne nun zufällig in der Agglomeration. Ich fühle mich stark mit der Region Basel verbunden und verkörpere damit einen idealen Brückenschlag zwischen Stadt und Land.