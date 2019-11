Im Rollerhof kann man jetzt auch abends tafeln

Heute hat das Restaurant noch ein ganz besonderes Plus. Die Gaststuben sind in fünf ­halboffene Räume unterteilt. Das hat den Vorteil, dass es in den mit Holzparkett bestückten ­Zimmern nicht hallt, auch wenn es viele Gäste hat.

Neu kann der Hungrige im Rollerhof von Donnerstag bis Samstag auch abends von 18 bis 22 Uhr tafeln: Tapas der Kulturen mit Spezialitäten wie Pulpo a la plancha, Sashimi vom Swiss-Alpin-Lachs oder spanischem Jamon Iberico Bellota beispielsweise.

Man hat die Qual – doch nur bei der Wahl

Immer jedoch kann man sich einen der Flammkuchen zwischen 16 und 18 Franken bestellen. Es gibt sie in der klassischen Variante mit Speck und Zwiebeln, aber auch mit Münsterkäse und Birnenschnitzen, mit Spinat, Champignons und Parmesan, mit Rohschinken und Rucola, mit geräuchertem Lachs und Zwiebeln oder mit Ziegenkäse, Feigen, Thymian und Honig. Man hat die Qual – doch nur bei der Wahl; das Verzehren ist bei allen ein Genuss, der Boden knusprig, der Belag fein und ausgesucht.

Wem Flammkuchen nicht genügen, der kann mittags zwischen hausgemachten Hacktätschli mit Pommes frites und Ofengemüse (Fr. 24.–), Pot-au-feu mit Rindfleisch und Gemüse, Meerrettich und Senf (Fr. 25.–) und vielen anderen Leckereien wählen.

Museumsbistro Rollerhof: ­Münsterplatz 20, Basel, T +41 61 261 74 44; offen Di und Mi: 10–18 Uhr, Do bis Sa: 10–22 Uhr, So: 10–18 Uhr.