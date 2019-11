Hier bauen Lehrlinge

Ein Wort fiel immer wieder auf dieser Baustelle im Rheinfelder Industriegebiet. Der Herr vom Heizungsbau nahm es in den Mund, der Herr von der Maurerei ebenso – und der Bauherr ohnehin. Vertrauen. Gemeint ist das Vertrauen in die eigenen Überzeugungen, vor allem aber das Vertrauen in den Nachwuchs.