Hauptsache, selbst gemacht

Die Kassen sind besetzt, die Karten ordentlich in die Regale eingeordnet, mit Preis und Code beschriftet, und die ersten Besucher warten bereits vor der Tür geduldig auf den Einlass.

Als dann die Türen pünktlich um zwölf Uhr aufgehen, strömen die Leute herein und verteilen sich flink in den drei Räumen im ersten Stock des Unternehmens Mitte. Denn dort hat am Samstag das 12. Postkartenfestival stattgefunden, ein Event, der über die Jahre gewachsen ist und immer mehr Besucher und Mitwirkende anzieht.