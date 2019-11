SP formuliert ihre nächste Initiative mit Hilfe von Online-Voting

Der vernünftigste der sechs Vorschläge scheint die kosten­lose Tagesbetreuungsinitiative zu sein. Diese fordert die Abschaffung der Elternbeiträge für die familienexterne Kinderbetreuung. «Die Deckung der ­Kosten durch alle Steuerzahlenden ist gerechter», sagte Melanie Nussbaumer, Co-Präsidentin Sachgruppe Gleichstellung der SP, an der Presse­konferenz.

Tatsächlich sind die Elternbeiträge für Betreuungsplätze für viele Familien eine Belastung – auch wenn sie einkommensabhängig sind. Für viele Zweit­verdiener lohnt sich eine Erwerbsarbeit kaum, da der Krippenplatz und die Steuerprogression die Einnahmen gleich wieder auffressen.

Teure Krippenplätze

Damit würde die Chancengleichheit und die Gleichstellung der Geschlechter verbessert, argumentierte Nussbaumer weiter. Denn die Kinderbetreuung in der Schweiz ist auch im Vergleich zu anderen Staaten teuer.

Tatsächlich müssen Eltern in der Schweiz durchschnittlich einen Drittel ihres Einkommens für einen Platz in der Kita ausgeben. Zu diesem Schluss kam schon vor Jahren eine Studie der Universität St. Gallen. Eltern zahlen für die Kinderbetreuung in der Schweiz doppelt so viel des Haushaltseinkommens wie Eltern in den 24 europäischen Vergleichsländern der Studie.

Das animierte den Schweizer Kinderarzt und Sachbuchautor Remo Largo zur provokanten Aussage: «Was ist uns wichtiger, Familie und Kinder oder Bauern und die Sanierung der Banken?» Bezüglich Kinder­betreuung sei die Schweiz ein Entwicklungsland.

Und erst kürzlich wurde erhoben, dass ein wichtiger Grund für die hohen Kosten die aussergewöhnlich strengen Auflagen der Behörden sind. Ein 300 Seiten starkes Handbuch vom Verband der Kindertagesstätten Schweiz bündelt diese. Etwa: Wie sind die Betreuer auszubilden? Wie gross muss ein Raum sein? Wie gross darf eine Gruppe sein und wie hoch die Temperatur in den Kühlschränken?

Geht man davon aus, dass das Erwerbseinkommen von Zweitverdienern auch wieder Steuersubstrat generiert, könnte es tatsächlich sinnvoll sein, die Krippenbeiträge auf die Schultern aller Steuerzahler zu ver­teilen.

Die Qual der Wahl

Die SP präsentierte auch Vorschläge, die von Politik oder Volk bereits verworfen wurden. So wurde eine Erbschaftssteuer im Juni 2015 an der Urne abgelehnt; ebenfalls wurde eine Gesetzesrevision zum freiwilligen direkten Abzug der Steuern vom Lohn vom Grossen Rat verworfen. Jetzt bietet dies die SP als Initiativ­vorschlag an.