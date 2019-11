Gleichberechtigung muss für alle gelten

Hoffentlich hat sie immer und jederzeit Unterstützung erhalten, als sie auf die Idee kam, Autos und Lieferwagen zum Inhalt ihres Berufslebens zu machen. Hoffentlich wollte nie jemand David Grütter davon abraten, seinen Weg als Fachmann Gesundheit EFZ zu gehen. Alle, die am Dienstagabend in der Schalterhalle sassen und den Film sahen, mit dem David vorgestellt wurde, werden sich bestimmt daran erinnern, in welch hohen Tönen sein Lehrlingsbetreuer von ihm schwärmt. Die richtige Berufswahl jenseits aller Klischees und festgefügter Normen.

Die SP versteht Gleichberechtigung falsch

Am Mittwoch wurde im Grossen Rat mit den Stimmen der Linken und Grünen ein Anzug überwiesen, der verlangt, dass der Schulunterricht gendergerechter werden soll. Um meine Kollegin Franziska Laur hier zu zitieren:«Dafür würde vielleicht ein halbes Semester genügen, an dem an der Pädagogischen Hochschule angehende Pädagogen künftig mit den Tücken des gendergerechten Unterrichts vertraut gemacht werden.» Es geht im Wesentlichen um eine ­«Förderung der Gleichstellung». Gendergerechte Sprache zum Beispiel verlangt ja, dass immer auch klar gemacht wird, dass Frauen mitgemeint sind, damit sich ja niemand ausgeschlossen fühlt.

Kein Vater soll seiner Tochter mehr sagen: «Das darfst du nicht werden.» Keine Lehrerin soll im Unterricht mehr – ob sublim oder nicht – durchblicken lassen, dass dies oder jenes sich für einen Buben nicht gehört oder von einem Mädchen nicht akzeptiert wird. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Selbstverständlich sollte sein: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Geschlecht prädestiniert beruflich für nichts und ist kein ­Hinderungsgrund für etwas.

Da vor allem die Linke dazu beigetragen hat, dass der Anzug genügend Stimmen erhielt, stösst umso irritierender auf, dass Gleichberechtigung innerhalb der SP offenbar falsch verstanden wird. Wie sonst käme Jessica Brandenburger von den Juso Basel-Stadt dazu, öffentlich zu sagen, dass beim Ersatz von Hans-­Peter Wessels als Regierungsrat ausser Frage stehe, dass dies nur eine Frau sein könne? Wie kommen die SP-Frauen im Kanton Baselland dazu, Eric Nussbaumer die Unterstützung zu versagen, nur weil er ein Mann ist?

Ausgerechnet diese SP, verpeilt und inkonsequent, pocht also auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit Genderfragen und will Gleichberech­tigung. Ausgerechnet sie vertritt die Ansicht, man müsse dafür schon in der Schule die Weichen in die richtige Richtung stellen. Das kann in letzter Konsequenz nur bedeuten, dass diese Gleichberechtigung in unserer baslerischen, säkularisierten Gesellschaft auf allen Ebenen gilt, unbesehen von Rasse, Alter, Herkunft oder Glaube.

Dass die SP, die einst völlig zu Recht gegen den Mief der Katholischen Kirche aufbegehrte, nun nicht auf Gleichstellung bei den Muslimen pocht, ist mir völlig unverständlich

Ich kann mich gut an Diskussionen an der Uni in den 80er-Jahren erinnern. Es ging um die katholische Kirche. Um die Rolle der Frauen in diesem verkrusteten Männerbund, der sich seine Regeln am liebsten selber macht. Wo steht eigentlich geschrieben, dass der Papst ein Mann sein muss? Wo steht, dass Frauen nicht zum Priester geweiht werden können?

Das Unverständnis war damals gross, die Meinung einhellig – geändert hat sich null und nichts. Der Papst ist immer noch ein alter weisser Mann, seine Mitläufer in den offiziellen Ämtern ausschliesslich Geschlechtsgenossen.

Geändert hat sich, mit der zunehmenden Anzahl der Muslime in unserem Land, dass eine andere, ebenso ­verkrustete Religionsgemeinschaft denselben patriarchalischen Macht­anspruch vertritt. Ein Teil der Muslime besteht darauf, dass Frauen sich verhüllen müssen. Mädchen nicht mit den Burschen beten dürfen. Schüler nicht verpflichtet sind, Lehrerinnen die Hand zu geben. Dass es in ­Ordnung ist, junge Frauen für eine Zwangsheirat in die alte Heimat zu schicken.

Dass die SP, dieselbe Partei, die einst völlig zu Recht gegen den Mief der Katholischen Kirche aufbegehrte, es mit einigen löblichen Ausnahmen bis heute nicht gewagt hat, darauf zu bestehen, dass Gleichberechtigung bei den Zuzügern als einer der Grundwerte unserer hiesigen Kultur durch alle Böden hindurch vertreten und verteidigt wird, ist mir völlig unverständlich.

Gleiches Recht heisst nicht Gleichmacherei

Wenn also künftig bei der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule der FHNW in Muttenz während eines halben Jahres besonders Wert darauf gelegt werden soll, dass kein Mädchen mehr meint, sein Geschlecht hindere es daran, Pilotin zu werden, dann bravo. Wenn es Teil der Erziehung schon in frühen Jahren sein soll, dass kein Bub mehr Hemmungen hat, zu sagen, er würde gerne Florist werden: toll! Männer als Pfleger, Frauen als Chefin? Grossartig. Gleiches Recht bei der Berufswahl. Gleiches Recht in der Politik. Gleiches Recht bei der Dienstpflicht. Gleicher Lohn. Gleiche Rente.

Soll alles möglich werden, ohne dass aber dabei einem Bub versagt wird, ein Wildfang zu sein. Gleiches Recht heisst noch lange nicht Gleichmacherei. Testosteron und Östrogen mischt man besser nicht zu Teströgen oder Östrosteron.

Ich finde es wirklich hervorragend, dass «Befürworter des Anzugs der Meinung sind, dass die angehenden Lehrpersonen der Pädagogischen Hochschule mehr auf Fragen der Emanzipation sensibilisiert werden», um noch einmal den Artikel in der BaZ vom Donnerstag zu zitieren. Genau diese Frauen und Männer im Grossen Rat, die dieses Begehr für unterstützungswürdig gehalten haben, sollen nun in die Pflicht genommen werden:

Denn Gleichberechtigung sollte nicht verhandelbar sein. Wer Ausnahmen meint dulden zu können, riskiert, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, egal wer er oder sie ist.