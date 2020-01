Glamour à la Greta

Festlich gekleidete Frauen strömen kurz nach Türöffnung in die Safran-Zunft. Unternehmerinnen, Politikerinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen, Journalistinnen. Aufregung, Spannung, Erwartung – sehen und gesehen werden in einem vollen Saal bei Weisswein und Häppchen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga als Ehrengast und eine schillernde Sibylle von Heydebrand in Abendrobe als Gastgeberin.