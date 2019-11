Gebete und Anmachen

Am 7. November 2016 verstarb Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren. Obwohl der kanadische Songwriter, Poet und Ironiker sein bevorstehendes Ableben wenige Monate zuvor in einem Abschiedsbrief an seine alte Lebensgefährtin Marianne Ihlen angekündigt hatte, überraschte die Meldung von Cohens plötzlichem Tod. Denn: Leonard Cohen erlebte gerade eine kreative Hausse. Das im September 2016 erschienene Album «You Want It Darker» gehörte zu den besten in seinem langen Œuvre, auch arbeitete der notorische Langsamschreiber bereits am Nachfolgewerk.