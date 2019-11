Fröhlicher Fruchtsaft

Es gibt laute Verkäufer und leise, biedere und exotische. Die Saftpressen-Verkäufer Werner Niederwinkler und Robert Mann sind nichts von alledem: Sie sind eine Klasse für sich. Niederwinkler steht am ersten Messe-Sonntag, die Sonne taucht die Stände in warmes Licht, hinter seinem Tresen mit der Aufschrift «Shakin’ Juicer». Er ruft in die Zuschauermenge: «Treten Sie einen Schritt näher, damit Sie’s mitbekommen!»