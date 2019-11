Fremde Polizisten an der Herbstmesse

Es ist ein Hüne von einem Polizisten, der am Sonntag vergangener Woche mit einer Basler Polizistin an der Herbstmesse über den Petersplatz schreitet. Doch etwas an seinem Äusseren stimmt nicht. Er trägt mit einer weissen Schirmmütze eine Kopfbedeckung, die man von der Kantonspolizei Basel-Stadt so nicht kennt. Sie trägt Baseballmützen – oder Bobbyhelme am Vogel-Gryff. Bei genauerem Hinsehen fällt auch ein Abzeichen auf der Jacke des Vierschrötigen auf. Es zeigt drei Löwen auf gelbem Grund. Es muss ein Polizist aus Baden-Württemberg sein, der auf dem Kantonsgebiet von Basel-Stadt Dienst tut.