Forschen als Chance

Leidenschaften weitergeben

Organisiert werden die Camps von Kamilla Schatz. Ihr geht es um Kunst. Um Wissenschaft. Und um Kinder. Als Tochter des Biochemikers Gottfried Schatz, ehemalige Profi-Geigerin und Mutter ist die 51-Jährige in allen drei Welten zu Hause. Vor drei Jahren hat sie ihre Bühnenkarriere beendet. Seither will sie ihre Leidenschaften weitergeben und Kindern Türen öffnen, die ihr ­offen standen, aber längst nicht allen.

Im Jahr 2018 startete sie die Laudinella KidsCamps im Engadin, wo Schulklassen aus Basel und dem Engadin eine Woche lang mit bekannten Forschern und Tänzern neue Welten ent­decken konnten. Rund ein Jahr später haben Name und Ort gewechselt: Die Camps finden neu als Pestalozzi-Schulcamps im Kinderdorf Pestalozzi in der Gemeinde Trogen statt.

Investition in die Zukunft

Zum einen waren im Hotel Laudinella die Räumlichkeiten nur in der Nebensaison frei, zum anderen waren die Kosten höher. Beides stand einer Ausweitung des Projekts im Weg. «Als man mich dann mit dem Pestalozzi-Kinderdorf zusammenbrachte, das auf der Suche nach Schweizer Projekten war, war das ein echter Glücksfall», sagt Schatz, die Gründerin und Direktorin der im August gegründeten Stiftung Pestalozzi-Schulcamps ist. Am neuen Ort werden mehr Camps stattfinden können. Bereits haben viele Kantone Interesse angemeldet, und es werden schon im kommenden Jahr Klassen aus dem Baselbiet und den Kantonen Bern und Zug teilnehmen.

Pro Camp dürfen jeweils zwei sechste Klassen mitmachen, eine davon stammt immer aus Basel-Stadt. «Ich bin hier verwurzelt. Ausserdem ist es auch einigen Geldgebern wichtig, da sie etwas für Basler Kinder tun möchten», sagt Schatz.

Und Basler Kinder, das seien eben alle Kinder in Basel, nicht nur die mit Schweizer Pass. «Diese Schüler zu fördern, das ist eine Investition in die Zukunft. Wir müssen sie nah heran holen an Bildung, Kultur und Kunst. Dann merken sie, dass sie lernen und verstehen können, und dass das auch Spass macht.» Andere Angebote gebe es zwar viele. «Aber sobald man sich aktiv anmelden muss, wird es in manchen Familien schwierig. Zugang zur Kinderuni haben beispielsweise vor allem Kinder von Eltern, die selber Akademiker sind.»

Um die Chancengleichheit zu ermöglichen, sind die Camps kostenlos. Finanziert wird das meiste über Spenden. Je nach Kanton übernehmen die Behörden die Reisekosten oder noch weitere Beiträge.

«Es ist berührend, wie die Kinder teilweise aufblühen», sagt Schatz und erzählt von einem besonderen Fall. Im letzten Schulcamp war ein Mädchen, das als lernbehindert gilt und spezielle Förderung erhält. Das Mädchen fiel durchwegs positiv auf und lieferte von allen Kindern die beste und präziseste Zeichnung einer Körperzelle ab, die dann am Abschlussevent präsentiert wurde. Sehr zum Erstaunen der Lehrerin, die das Kind so gar nicht kannte.

Bei den Eltern nachhaken

Die Schüler, die als besonders motiviert und talentiert auffallen, haben auch nach dem Camp die Chance, in den Bereichen Tanz oder Wissenschaft weiter gefördert zu werden. «Auch hier schauen wir darauf, dass das nicht vom Engagement der Eltern abhängt. Ich rufe da aktiv an und organisiere alles. Wenn nötig, klopfe ich auch mehrmals an, etwa wenn die Eltern Vorbehalte haben», sagt Schatz. Die Nachfolgeprogramme finden jeweils während eines Jahres statt. Im Bereich Tanz bei der MIR Compagnie Basel von Béatrice Goetz. Das Wissenschaftsprogramm besteht aus drei Terminen am Biozentrum, wo sich ein Forscherteam für die Schüler Zeit nimmt.

Die Nachfolgeprogramme finden aktuell erst in Basel statt. Aber Schatz will auch diesen Teil des Projekts ausweiten. Sie hat ihre Stelle gekündigt und widmet sich jetzt voll und ganz den Schulcamps. «Ich glaube, dass das, was wir tun, Sinn macht. Wenn wir allen Kindern Chancen geben, können sie später der Gesellschaft etwas zurückgeben.»

Am 17. Dezember lädt der Lions Club Basel Passerelle zur ­Vor­premiere des Cirque Noëlle de Bâle. Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an die Stiftung Pestalozzi-Schulcamps. Anmeldung bis am 29. November unter: info@pestalozzischulcamps.ch oder 076 343 96 88.