Steine zum Schreien bringen

Wenn alles schweigt, dann schreien gemäss dem Lukasevangelium die Steine. Was die alten Runen, Skulpturen und Reliefs im Basler Münster – vom Taufstein über die Baumeistertafel bis zum Sarkophag – zu sagen haben, hat der langjährige Münsterpfarrer Bernhard Rothen übersetzt, und er nimmt in seinem Buch auf 268 teilweise bebilderten Seiten auf einen Rundgang mit. Rothen hat an den Kapitellen, an den vier mächtigen Säulenbündeln im Kirchenschiff, einen sogenannten Münster-Code gefunden, diesen entschlüsselt er und legt ihn aus.