Es war Missbrauch und nicht Liebe

Jenny Fox ist Dokumentarfilmerin. Etabliert, erfahren, angesehen. Sie ist Mitte 40, Dozentin an einer Uni an der amerikanischen Ostküste, lebt seit sechs Jahren mit ihrem Freund zusammen. Ihre Mutter schickt ihr eines Tages per Post einen Aufsatz, den die 13-jährige Jenny geschrieben hatte. Schwärmerisch, ambitioniert, von starken Gefühlen durchtränkt. Jenny liest aus grosser zeitlicher Distanz ihren Aufsatz wieder, und ihre Welt steht kopf. Was sie als erste grosse Verliebtheit, als sexuelle Initiation in Erinnerung hatte, entpuppt sich als das, was es war: Missbrauch einer Jugendlichen durch einen deutlich älteren Mann.