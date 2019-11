Es lebe das Nashorn, es lebe das Fakehorn

Vom afrikanischen Spitzmaulnashorn sind nur noch rund 3500 vorhanden.

Derzeit gibt es allerdings ganz andere Sorgen auf dem Nashorn-Sektor, dem die Wissenschaft mit aller Spitzfindigkeit entgegentreten möchte. Vom afrikanischen Spitzmaulnashorn sind nur noch rund 3500 vorhanden. Etliche Hundert von ihnen werden allein in Südafrika jedes Jahr von Wilderern abgeschlachtet, die auf das Horn aus sind. Dazu muss man wissen, dass es in China und seinen südostasiatischen Nachbarländern grosse Liebhaber des Nashorn-Horns gibt. Sie versprechen sich von ihm, wenn es zu Pulver zerrieben und wie auch immer appliziert wird, Heilung von schweren Krankheiten, vor allem aber eine erhebliche Steigerung der Manneskraft.

Nun hat die Wissenschaft schon längst festgestellt, dass das mit der Wunderheilung und mit der Befeuerung der Liebesfähigkeit durch das Rhino-Pulver nicht weit her ist. Es funktioniert einfach nicht, ausser vielleicht in der Einbildung. Die Rede ist allerdings auch davon, dass sich asiatische Männer gern ein ganzes Rhino-Horn ins Wohnzimmer oder ans Bett stellen, als Statussymbol.

So oder so, die Nachfrage ist enorm. Es gibt einen Schwarzmarkt für das Horn, mit wachsenden Profitmargen. Gezahlt werden derzeit 60000 Dollar pro Kilo, Tendenz steigend, und das treibt die Wilderer an.

Es gibt einen Schwarzmarkt für das Horn, mit wachsenden Profitmargen.

Deshalb haben nun Wissenschaftler der University of Oxford unter Leitung des Zoologie-Professors Fritz Vollrath für Abhilfe gesorgt. Das Horn des Rhinozeros besteht nämlich nicht aus Knochen, sondern aus feinen Haaren, die mit einem Drüsensekret namens Keratin zu einer festen Klebemasse verwachsen sind. Wenn man Pferdehaare mit einem Sekret der Seidenspinne versetze, das fanden die Forscher in Oxford heraus, erziele man den gleichen Effekt. Gibt man der Kreuzung aus Pferdehaar und Seidenspinne nun die Form eines Nashorn-Horns und poliert sie angemessen heraus, so gleicht das Imitat nahezu perfekt dem Original. Fertig ist das Fake-Horn.

Das Kalkül der Forscher: Würde man ganz viele der falschen Nashorn-Hörner auf den Markt werfen, ja, überschwemmte man ihn damit, so würden a) nicht mehr so viele der Tiere gewildert werden und b) die Preise sinken. Man würde also lediglich den Einsatz eines untauglichen Wundermittels durch den Einsatz eines anderen untauglichen Wundermittels ersetzen, um wilde Tiere in Afrika zu schützen. Schöne Idee, sollte man mal ausprobieren. Die Welt, sie will betrogen sein.