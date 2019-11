«Es fehlt uns an Vorbildern»

Frau Chaksad, Ihr Ensemble heisst Sarah Chaksad Orchestra. Von der Besetzung her ist es aber eine Big Band.

Historisch bringt man den Begriff Big Band oft mit Swing-­Musik in Verbindung. Ich wollte mich aber freier positionieren, darum heisst die Band eben Orchestra. Dazu kommt, dass ich sehr orchestral und auch eingängige und poppige Musik komponiere. Selbstverständlich kenne ich mich auch im Swing aus: Während meiner Studienzeit habe ich in diversen Big Bands gespielt, ich lernte auch im Satz spielen und kenne die Swing-Phrasierung. Bis jetzt mache ich in meinem Orchestra aber keine Swing-Musik.