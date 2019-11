Juncker hat sich redlich bemüht

Gut möglich, dass Juncker die letzten Tage seiner Amtszeit im Spital verbringt.

Am 1. Dezember soll nun um einen Monat verspätet die Übergabe an Ursula von der Leyen erfolgen. Diesmal war es die gefährliche Ausstülpung einer Arterie, die operiert werden musste. Im August musste Jean-Claude Juncker für eine Notoperation an der Gallenblase überstürzt aus Südtirol, wo er alle seine Sommerferien verbringt, nach Hause geflogen werden. Doch auch an guten Tagen wirkt Jean-Claude Juncker müde und ausgebrannt. Gebückt und im schleppenden Gang kommt er für seine letzte Rede ins EU-Parlament: «Ich scheide aus dem Amt mit dem Gefühl, mich redlich bemüht zu haben», sagt Juncker in seiner typisch launigen Art.

Europas Gemütslage

Tatsächlich hat sich Jean-Claude Juncker, lange Zeit starker Raucher, verausgabt. Die Gemütslage am Ende der Juncker-Ära ist vielleicht symptomatisch für den Zustand, müde, verunsichert und ausgelaugt. «Passen Sie gut auf Europa auf», sagte der Kommissionspräsident am Ende seiner letzten Rede an die Adresse der Abgeordneten: «Und bekämpfen Sie mit aller Kraft den dummen und bornierten Nationalismus.»

Das war bis zum Schluss Jean-Claude Junckers ganz persönlicher Kampf. Schon beim Start hatte er eine «politische Kommission» versprochen, eine Kommission der letzten Chance. Fünf Jahre später ist die Bilanz zumindest durchzogen.

Immerhin habe Jean-Claude Juncker es geschafft, den Laden zusammenzuhalten, sagt Janis Emmanoulidis vom European Policy Center, einer Brüsseler Denkfabrik. Eine Herausforderung in einer Zeit, in der eine Krise auf die andere folgt. Juncker selbst sprach von der «Polykrise», die er als Krisenmanager und Chef über die Brüsseler Mammutbehörde zu meistern versuchte. Der Tiefpunkt der Eurokrise, die Spannungen mit Russland nach der Annexion der Krim, die Migrationskrise, der Brexit und Donald Trump im Weissen Haus.

Die Welt ist eine andere am Ende von Junckers Amtszeit. Immerhin hat er verhindert, dass Griechenland auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise aus der Eurozone gedrängt wurde. So hebt er es bei jedem seiner letzten Auftritte hervor. Und berichtet von Pressionen einzelner Regierungschefs, die auf den Rauswurf gedrängt haben sollen. Juncker fürchtete wahrscheinlich zu Recht das Risiko einer Kettenreaktion.