Eine neue Alphütte für Familie Arnold

Insgesamt verbringen neun Älpler auf der Sittlisalp den Sommer mit ihren Tieren und teilen sich 300 Hektaren Land. Die ­Arnolds bestossen die Alp mit 16 Kühen und 8 Kälbern für hundert Tage. «Das ist Höhentraining für sie. Und für uns auch», sagt der 30-Jährige. Denn das unwegsame Gelände im Urner Schächental liegt auf 1600 Meter über Meer.

Dunkel, eng und nass

Für das junge Paar ist es der zweite Sommer auf der Alp. Vor sechs Jahren haben sie den Betrieb vonHeiris Eltern übernommen. «Ursprünglich habe ich Metzger ­gelernt», erzählt Heiri Arnold. «Nach der Landwirtschaftsausbildung wurde aus meinem Hobby dann mein Beruf.»

Als wir Ramona Arnold darauf ansprechen, ob sie sich je erträumt habe, irgendwann einmal Landwirtin zu sein, lacht sie herzlich. «Nein. Aber als wir uns verliebten, war klar, dass ich dieses Leben mit ihm teile.» Die beiden schauen sich glücklich an.

Das Wohnzimmer ist viel zu klein – in der Länge, als auch in der Höhe. Foto: Pino Covino

Dann bittet uns die 28-Jährige in die Hütte. Der zu Beginn herrschende idyllische Eindruck verschwindet auf einen Schlag, als wir in den dunklen Raum treten, der als Küche dient. Obwohl es kaum Tageslicht hat, sieht man, in welchem maroden Zustand er ist. Alles wirkt notdürftig und improvisiert. Und das ist es auch. «Achtung, zieht eure Köpfe ein, damit ihr sie nicht anstosst», sagt Ramona Arnold und öffnet die angrenzende Tür, die in das Wohnzimmer führt.

Im Raum steht ein Tisch, vier Stühle und eine Bank. Ein kleines, undichtes Fenster spendet Tageslicht. Auf die Frage, ob dies bei schlechtem Wetter der Aufenthaltsraum der Familie sei, nickt Ramona. «Ja», sagt sie. Und fügt nach einer kurzen Pause an: «Bei einem Wetterumschwung wird es hier so richtig ungemütlich. Kommt eine Regenwand, sind die Wohnräume im Nu feucht und nass. Und dieser klamme Zustand bleibt dann meist viele Tage bestehen.»