Eine misslungene Flucht stürzt Maltas Regierung in die Krise

Yorgen Fenech steht nun im Zentrum der Ermittlungen, nachdem ein mutmasslicher ­Mittelsmann ihn in Zusammenhang mit dem Auftragsmord ­genannt hatte. Den Informanten, einen Taxifahrer und Kredithai, hatte die Polizei vergangene ­Woche festgenommen. Offiziell wegen Geldwäschedelikten.

Die Elite im Visier

Schnell wurde aber öffentlich, dass er der Mittelsmann zwischen den mutmasslichen Mördern der Journalistin und den Auftraggebern gewesen sein soll. Am Dienstag verpflichtete sich Premierminister Joseph Muscat schriftlich, eine Begnadigung des Taxifahrers zu empfehlen, wenn dieser entscheidende Hinweise über die Hintermänner des Anschlags auf die Journalistin geben könne. Offenbar nannte er daraufhin den Geschäftsmann Yorgen Fenech. Und damit zieht der Fall weite Kreise: Fenech stürzt die maltesische Regierung in eine Krise.

Die Journalistin Daphne Caruana Galizia, die in Malta meist nur Daphne genannt wird, war am 16. Oktober 2017 mit einer Autobombe getötet worden. Am Nachmittag hatte sie sich mit dem Auto auf den Weg in die Hauptstadt Valletta gemacht. Ein Termin bei einer Bank. Auf einer Landstrasse, wenige Hundert Meter von ihrem Wohnhaus in Bidnija, detonierten unter ihrem Fahrersitz zwei Sprengsätze.

Die Nachricht von Daphnes Tod löste eine Welle der Erschütterung aus. Im Dezember 2017 umzingelten dann Sicherheitskräfte zu Land und zu Wasser einen Verschlag im Hafen von Valletta und nahmen mehrere Tatverdächtige fest. Darunter drei Männer, die die Bombe in Daphnes Auto platziert und gezündet haben sollen. Ausgelöst wurde die Bombe per SMS. Die Männer stehen seither vor Gericht, bis heute haben sie sich zu den Vorwürfen mit keinem Wort geäussert. Die Ermittler gingen schnell davon aus, dass die drei Männer lediglich im Auftrag gehandelt hatten. ­Berufskriminelle, offiziell arbeitslos. Daphne ­hatte nie über sie berichtet oder recherchiert. Vielmehr hatte sie die Machtelite des Landes im Visier, im Besonderen die seit 2013 regierende Labour Party von Premier Joseph Muscat. 2016 veröffentlichte sie Dokumente aus den Panama Papers, die die Regierung in einen Korruptionsskandal verwickelten. Daphnes Sohn war Teil des Rechercheteams.

Mysterium: 17 Black

Die Dokumente zeigten, dass Energieminister Konrad Mizzi und der Stabschef des Pre­mierministers, Keith Schembri, Eigentümer von Briefkastenfirmen in Panama waren. Beide ­gegründet kurz nach dem Wahlsieg von Labour 2013. Laut den ­Panama Papers sollten beide Firmen eine Millionensumme bekommen, von einer rätselhaften Firma, deren Namen in Malta inzwischen jeder kennt: 17 Black.