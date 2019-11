Eine Insel wird zum Rohingya-Gefängnis

Bangladesh möchte einen Teil der vertriebenen Rohingya aus Burma, die sich seit 2017 in riesigen Lagern entlang der Grenze drängen, auf die entlegene Insel umsiedeln. Dafür hat der Staat umgerechnet 275 Millionen Franken investiert und drei Jahre lang gebaut. Luftbilder zeigen auf der Insel eng stehende, lange Gebäude mit roten Dächern, die an eine Militärkaserne erinnern. Rund um die Siedlung haben Bautrupps Flutbarrieren errichtet, weil man weiss, dass die Insel bei schwerem Wetter leicht überschwemmt wird.

Der Staat versichert, dass der Hochwasserschutz taugt, aber Flüchtlingshelfer sind skeptisch. Die USA wollen, dass Dhaka den Umzug zumindest so lange aufschiebt, bis unabhängige Experten die Unterkünfte überprüft haben. Ob sich die Regierung darauf einlässt, ist bisher offen, immer wieder hat sie auf einen baldigen Transfer gedrängt.

Bangladesh sucht Platz in einem Land, das schon ohne Flüchtlinge extrem dicht besiedelt ist.

Um Bhasan Char zu erreichen, braucht man von der nächsten Siedlung mit dem Boot mehr als zwei Stunden. Vor zwanzig Jahren hat es diesen Ort noch gar nicht gegeben, 2002 wurde die Insel erstmals gesichtet. Sie besteht aus abgelagerten Sedimenten, wie sie von den grossen Strömen Südasiens – Meghna, Brahmaputra und Ganges – durch das Delta in den Indischen Ozean hinaustragen werden. Der Name Bhasan Char bedeutet auf Bengali «schwimmende Insel», sie hat seit ihrer Entstehung mehrfach ihre Form und Grösse verändert, wie Satellitenbilder zeigen. Sie ist mit Wasserkanälen durchzogen, rundherum wachsen Mangroven, aber es hat sich hier nie jemand dauerhaft niedergelassen. Das deutet darauf hin, dass die Einheimischen grossen Respekt haben vor den Tücken dieser noch recht jungen Insel.

Bhasan Char ist so flach, dass grosse Teile in kürzester Zeit überflutet werden, wenn es in den Monsunmonaten heftig regnet oder wenn Zyklone auf das Delta zurasen und Sturmfluten aufpeitschen. Ein Bericht der Forstbehörde listete die Gefahren schon im Februar 2017 auf. Doch die Regierung machte dennoch weiter und kam zum Schluss, dass man mit technischen Mitteln der Risiken Herr werden könne. Sie liess also rundherum Flutbarrieren errichten, dazu mächtige Verbauungen, die eine Erosion des Bodens verhindern sollen. Und turmähnliche Schutzräume für die künftigen Bewohner, wenn die Stürme toben.