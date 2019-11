Ein Mann mit einem Sensor für feine Regungen

«Das Meer hat noch Ewigkeiten Zeit», schrieb Paul Schorno in einem Gedicht 1978. Und obwohl diese Einsicht, festgehalten in einer zauberhaften lyrischen Betrachtung an einem Ferienstrand, nicht auf das aktive Leben des Lehrers, Musik- und Theaterkritikers zu weisen scheint, ist sie doch bezeichnend für seine Persönlichkeit. Er war als aufmerksamer Zuhörer mit klugem, klarem Urteil an so vielen Theaterabenden und Kon­zerten präsent – bis 1995 neben dem Beruf des Sekundarlehrers in Basel – und schrieb so kon­tinuierlich wie pünktlich seine Kritiken, dass man glauben mochte, er habe den 50-Stunden-Tag erfunden. Und blieb dabei gelassen, immer zum Gespräch aufgelegt, neugierig und heiter.