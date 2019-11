Ein laufendes Heer von kombattanten Mauleseln

Aber ich habe nicht das Gefühl, dass unser BU dort irgendetwas Brauchbares gelernt hat. Mag unser Material veraltet sein, mag die Führungsstruktur nicht mehr ganz à jour sein: In vermutlich allen militärischen Belangen lässt die Schweizer Armee die Bundeswehr hinter sich zurück. Was aber meinem BU geblieben ist, abgesehen davon, dass die deutschen Soldaten wie scheinbar ganz normale Beamten einen Achtstundentag haben – für uns dauerübermüdete Schweizer Soldaten unvorstellbar –, sind die kurzen Distanzen, die sie auch tatsächlich zu Fuss zurücklegen. Der Deutsche scheint nicht viel zu laufen.

Der Schweizer Soldat, der ist fit – und muss es auch bleiben, bis Helvetia ruft.

Der Schweizer Soldat hingegen, ist ein Soldat per pedes. «Die Ausbildung und die Erziehung müssen Kader und Truppe in die Lage versetzen, auch unter schwerer Belastung Dienst zu leisten. Die Anforderungen sind deshalb hoch», schreibt das Dienstreglement unserer Armee vor. Und weiter folgt noch dieser Absatz: «Die Ausbildung und die Erziehung müssen Kader und Truppe in die Lage versetzen, auch unter schwerer Belastung Dienst zu leisten.» Der Schweizer Soldat, der ist fit – und muss es auch bleiben, bis Helvetia ruft. Aber unsere Soldaten hantieren nicht mit Hanteln, rennen nicht auf Laufbändern und steigen auf keinen Stepper, wie es die Soldaten anderer Armeen tun, um fit zu bleiben. Ich war bislang auch nur auf einem einzigen Waffenplatz in der Schweiz, der über ein ziemlich rudimentäres Fitnessstudio verfügte.

Nein, will der Schweizer Soldat fit bleiben, dann läuft er. Er läuft von Punkt A nach B, um eine neue Aufgabe zu erhalten. Er läuft über Wiesen, durch Seetäler, über Hügel und Berge. Die Rekrutenschule ist ein einziges Auf und Ab. Was der Soldat da tut, kann man nicht «wandern» nennen. Wandern assoziiert man schnell mit einem angenehmen Ausflug in die Berge. Auch geht der Soldat nicht. Er marschiert nicht. Er flaniert nicht. Er rennt nicht. Das Wort «laufen» beschreibt wohl die Tätigkeit des mobilen Soldaten am besten. Die simpelste Art der Fortbewegung ist die beliebteste.

Das Schweizer Heer: ein Heer der Laufenden.

Und wenn der Schweizer Soldat läuft, dann läuft er nicht funktional gekleidet und ausgerüstet. Er trägt keine dieser hochmodernen Trekkingjacken oder Regenjacken, die sich so angenehm durchlüften lassen. Er trägt keine gefütterten Wanderschuhe, und er trägt keinen Wanderrucksack. Der Schweizer Soldat hat seine Einheitskampfstiefel und seinen Einheitsrucksack. Er hat ein Gewehr und einen Hut und ziemlich viel Gepäck, das sich nicht angenehm tragen lässt. Aber damit läuft er quer durchs Land. Manchmal nur 2 Kilometer, manchmal 20 oder 50 Kilometer, vielleicht auch 70, 80 oder 100 Kilometer weit. Ich kann nicht sagen, weshalb man unsere Wehrmänner mitunter zu kombattanten Maultieren formt, aber schaden tut es ihnen sicherlich nicht.

Auch für das Ego ist es nicht schlecht. Ich kenne viele Kameraden, die jährlich am Nimwegenmarsch in den Niederlanden teilnehmen. Einem 4-Tage-Marsch für Militärs aus aller Welt. Täglich müssen 40 Kilometer gelaufen werden. Notabene in einem Land so flach wie eine Flunder. Da erzählen die Kameraden immer wieder schmunzelnd von amerikanischen oder auch deutschen Soldaten, die an Tag 3 langsam schlappmachten – während der Schweizer stoisch weitermarschiert. Das Schweizer Heer: ein Heer der Laufenden.