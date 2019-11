Ein halbes Leben für das Kinderspital

Gerade mal fünf Gramm ist es schwer, das Papier, das Vreni Schweizer ins Büro ihrer Chefin trägt. Doch was darauf steht, wiegt ein halbes Leben. 44Jahre hat sie für das Basler Kinder­spital gearbeitet, hat als Pflegefachfrau an den Betten der Intensivstation gewacht, die Poliklinik geleitet und zuletzt die Notfallstation, die sie selbst mit aufgebaut hatte. Und jetzt also öffnet sich die Tür zum Büro von Caroline Stade, der Leitung Pflegedienst, und da liegt ein Teppich für sie ausgelegt, bestehend aus Dutzenden Papier­taschentüchern.«Ich wusste genau, dass Vreni mir nun ihre allererste Kündigung überhaupt vorbeibringt», erzählt Caroline Stade. Sie wollte vorbereitet sein, wenn die Tränen fliessen. Wer von beiden dann die Taschentücher nötiger hatte, sieoder Vreni Schweizer, das lässt sie schmunzelnd ein Geheimnis bleiben.