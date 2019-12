Ein Freipass für Bodenspekulanten?

Was in Basel-Stadt Tatsache ist, muss in Binningen noch warten. Der Einwohnerrat hat die Bodeninitiative der SP am Montagabend mit 21 zu 18 Stimmen abgelehnt. Neben der SP und den Grünen stimmten auch Thomas Hafner, Rahel Amacker und Andrea Alt-Schmidlin (alle CVP) für die Bodeninitiative. Dafür starkgemacht hatte sich Gaida Löhr Vanoncini: «Es geht darum, den Besitzstand unseres Bodens zu wahren», sagte die Fraktionspräsidentin der SP. Wenn die Gemeinde Boden verkaufe, müsse sie andernorts wieder Land zukaufen. So solle garantiert werden, dass günstiger Wohnraum in Binningen erhalten bleibt. In Riehen, einer mit Binningen vergleichbaren Gemeinde, funktioniere das bestens, ebenso in Basel.