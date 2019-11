Amt für Gleichstellung diskriminiert Buben

Timo wohnt in Basel und ist zwölf Jahre alt. Der Bub interessiert sich brennend für Politik. Er will möglichst alles wissen, was in «Bundesbern» passiert, aber auch alles zur Politik in seinem Heimatkanton. Nun hatten junge Menschen am Zukunftstag diese Woche die Möglichkeit, in die Rolle von Grossräten zu schlüpfen und die Parlamentsarbeit kennenzulernen. Timo hätte gerne mitgemacht – doch er durfte nicht: Das Angebot des Kantons Basel-Stadt stand nur Mädchen offen.