Die Space Girls auf dem Weg an die Robotikmeisterschaften

Mädchen sind nicht gut in Mathe. Das soll nicht nur ein Vorurteil sein: Sowohl Pisa-Studien als auch Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) belegen diese Aussage. Die Gründe dafür sind vielfältig. So sollen etwa Eltern ihren Töchtern in naturwissenschaftlichen Bereichen nicht so viel zutrauen und somit indirekt zu deren Desinteresse an Mint-Berufen beitragen – Mint steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Oder aber es sollen die Mädchen selbst sein, die ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen unterschätzen. Die«Space Girls», wie sich die jungen Frauen im First-Lego-League-Team aus der Sekundarschule Liestal nennen, lassen sich aber auf ihrem Weg an die Lego-Robotikmeisterschaften weder von Vorurteilen noch von Studien beeinflussen.