Die Neue …

Paul schwieg.

«JETZT SAG AUCH MAL ETWAS!»

«Du hast doch alles gesagt, Silvie!»

Die Gattin seufzte: «Es ist so schwierig, wenn befreundete Pärchen sich trennen. Man weiss nie, ob der andere eingeschnappt ist, wenn man mit seinem Ex-Partner verkehrt. Ich hoffe, Doris erfährt nichts von dieser Einladung!»

Paul schaute jetzt von seinem Sudoku hoch: «Sie weiss es ganz bestimmt schon! Du sprudelst doch in deiner Informationslust wie die Brunnen von Fontainebleau … alles schwafelst du den Freundinnen durch – deine Mails blockieren den Äther wie der Heimfahrverkehr die Autobahn …»

Silvie schaute pikiert ihren Gatten an: «Ich kann sehr gut verschwiegen sein, Paul! Aber es ist für eine gute Gast­geberin sehr unangenehm, nicht zu wissen, wie und was Alma isst … Was soll ich kochen, Paul?»

SCHWEIGEN.

Schliesslich tickerte Silvie eine Whats­app an Sven: «Ich freue mich sehr, Alma kennen zu lernen. Was isst sie denn gerne …?»

Die Antwort kam – dingdong! – postwendend: «Mach dir keine Umstände. Sie ist jung und erfrischend ungestüm. Sie mag Hackfleisch …»

Sofort jagten E-Mails und Whatsapps durchs Land: «SVEN HAT JETZT SO EINE JUNGE ENERGIE-TUSSE … EINE BURGER-QUEEN!»

Die News brachten das Internet zum Kochen.

SILVIE ENTSCHIED SICH ALSO FÜR EINEN HACKBRATEN. «So etwas haben diese jungen Dinger nicht mehr drauf … bestimmt vermisst Sven die Hausfrauenküche von Doris … Du weisst gar nicht, wie gut du es mit mir hast, Paul!»

SCHWEIGEN.

«Hast du etwas gesagt, Paul?» – «Nein, Silvie.»

Sie deckte den Tisch aufwendig mit den silbernen Kerzenständern und dem Sonntags-Wedgwood.

«Ich fühle mich, als würde ich Doris hintergehen …»

Paul öffnete den Rotwein: «Ach was – Doris hat sich einen netten Chemi­kanten geangelt …» Silvie hyper­ventilierte sofort: «Woher weisst du das, Paul?!»

«Er kegelt bei uns!»

«MÄNNER!», knurrte die Gattin. Und machte sich schnurstracks an ihr Handy: «IHR GLAUBT ES NICHT … DORIS IST IN FESTEN KEGLER­HÄNDEN!»

Wieder kam das Netz in die Krise!

In der Wohnung schwebte dieser köstliche Duft von Hackbraten im Ofen. Auf dem Herd brodelten ­Kartoffeln für den Stock.

«Kartoffelstock mögen alle …», nickte Silvie sich selber zu, «und wenn diese magere Zicke von einer Alma in einer Diät steckt, mache ich morgen ­Dätschli damit …»

Paul zog die Augenbrauen hoch: «Weshalb glaubst du, dass sie mager ist, Silvie?»

«Gott, bist du naiv! Das sind diese Männerjägerinnen doch alle … Erst nach dem Trauschein legen sie zu!»

«Aha» – grinste Paul. Und zwinkerte zu seiner etwas übermolligen Gattin.

«Sag jetzt nichts», zischte die ­drohend.

Als es schellte, war Silvie fix und foxi. Sie spähte durch den Spion.

SVEN KAM ALLEINE!

Sie öffnete die Tür. Ein junger Dackel wedelte ihr entgegen.

«DAS IST ALMA!», strahlte der Gast. «Sven ist auf den Hund gekommen!», meldete Silvie in der Nacht noch übers Internet.

Totaler Netzzusammenbruch!