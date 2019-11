Die Kuh im Ballett

«Ich habe mich nie wirklich dazu entschieden, Tänzer zu werden», sagt Frank Fannar Pederson, Mitglied des Ballettensembles am Theater Basel. Vielmehr habe es sich einfach so ergeben, sagt der Isländer. Bereits seit fünf Jahren steht Pederson für das Basler Ballett in verschiedenen Produktionen auf der Bühne. Dabei fällt er im ersten Moment besonders durch seine Körpergrösse auf, im zweiten durch seine Wandlungsfähigkeit und fliessende Ausdrucksform. Besonders diese letzten beiden Komponenten werden wohl auch am kommenden Freitag, bei der Schweizer Erstaufführung von «Cow», ins Zentrum gerückt.