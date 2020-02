Die Grünenstreben nach dem Präsidium

Der Grund dafür, dass die Ausmarchung einige Spannung verheisst, liegt in den neuen Binninger Mehrheitsverhältnissen. Der Gemeinderat ist in den nächsten vier Jahren rot-grün dominiert. Und im Einwohnerrat sind Sozialdemokraten, Grüne und EVP-Abgeordnete gleich stark wie die Freisinnigen und die SVP zusammen – beide Blöcke kommen auf je 18 Sitze –, sodass die vier Abgeordneten der Mitte (3 CVP und 1 GLP) das Zünglein an der Waage spielen dürften. Gemäss der Medienmitteilung der Grünen Binningen von gestern wird die Kandidatur auch «weit über die Parteigrenzen hinweg unterstützt».

Bänziger ist bereit

Die Grünen wollen mit diesem Schritt «Bereitschaft zeigen, Verantwortung auch in der Exekutive zu übernehmen», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Für Rahel Bänziger gibt es auch keine beruflichen oder familiären Hinderungsgründe. «Meine beiden Töchter sind 17 und 19 Jahre alt. Und ich bin bereit und in der Lage, dieses Gemeindepräsidium zu übernehmen», sagt die 53-jährige Naturwissenschaftlerin.

Das Landratsmandat könnte sie problemlos beibehalten, zumal das Kantonsparlament den einen oder anderen «Gemeindevertreter» durchaus noch vertragen kann.