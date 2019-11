Die Gemeinde Arlesheim hat im Wahlkampf die BDP diskriminiert

Gemäss dem entsprechenden Gemeindereglement leistet die Gemeinde Arlesheim den Parteien bei den Wahlen Hilfe, indem sie ihnen Plakatfläche zur Verfügung stellt und ihre Wahlflyer den offiziellen Wahlunterlagen beilegt. Dafür müssen die Parteien allerdings in der Gemeinde akkreditiert beziehungsweise Ortspartei sein und über eine ­Ansprechperson verfügen. So wurde es auch bei den letzten Landratswahlen vom 31. März 2019 gehandhabt. Weil die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) zwar in Münchenstein, nicht aber in Arlesheim Ortspartei ist, erhielt sie dort weder Plakatfläche, noch wurde ihre Propaganda den Abstimmungsunterlagen beigelegt.

Dagegen erhob eine Privatperson Abstimmungsbeschwerde beim Regierungsrat und rügte das Reglement als diskriminierend. Es handelte sich dabei um eine sogenannte Laienbeschwerde, an welche die Behörden in der Regel weniger strenge Anforderungen stellen. Überschrieben war sie klar als Stimmrechtsbeschwerde. Die Regierung behandelte sie indessen als «Erlassbeschwerde» gegen das Gemeindereglement, für welche die Frist jedoch längst abgelaufen war, und trat nicht auf die Beschwerde ein.

Kein plausibler Grund

Fälschlicherweise, wie das Gericht gestern befand und auf die Beschwerde als Stimmrechtsbeschwerde eintrat. Dass die Gemeinde Arlesheim die Hilfe an die Parteien bei den Landratswahlen an die Voraussetzung der Akkreditierung als Ortspartei knüpfte, wurde als diskriminierend erachtet. Und zwar weil zum Landrats-Wahlkreis Arlesheim eben auch Münchenstein gehört. «Für diese Einschränkung gibt es keinen plausiblen Grund», sagte der referierende Richter Stefan Schulthess. Er verwies dabei auf die Gemeinde Birsfelden, welche diesbezüglich eine korrekte Lösung gefunden hat. Möglicherweise bestehe in Arlesheim Anpassungsbedarf.

Damit aber stellte sich die Frage, welche Konsequenzen mit diesem Verdikt verbunden sind. Die Aufhebung von Wahlen, so Schulthess, sei gemäss Rechtsprechung «äusserst zurückhaltend zu handhaben». Dafür brauche es eine schwerwiegende Verletzung der Wahlfreiheit. Zudem müsse sich der Mangel auf das Wahlresultat ausgewirkt haben.

Rüge an die Regierung

Für den Referenten war klar, dass der gerügte Mangel «nicht unerheblich» war. Dennoch sei er nicht derart gravierend, dass er Einfluss auf das Wahlresultat gehabt hätte. Die BDP hat bei den Landratswahlen 2019 ihren letzten Sitz in Reinach – das zur gleichen Wahlregion wie Arlesheim und Münchenstein gehört – verloren. In Arlesheim kam die BDP auf 0,6 Prozent Stimmenanteil. Damit der Mangel Einfluss auf das Wahlresultat beziehungsweise die Mandatsverteilung gehabt hätte, wäre dort ein Stimmenanteil von fünf Prozent ­nötig gewesen. Etwas, das angesichts der flächendeckenden Verluste der BDP auch mit Flyerbeilagen und Plakaten nicht als realistisch erachtet wurde.

So musste das Kantonsgericht die Stimmrechtsbeschwerde gleichwohl mit fünf zu null Stimmen abweisen. Aufgrund des Nichteintretensentscheids der Regierung und des diskriminierenden Reglements wurden die Gerichtskosten aber je zur Hälfte der Gemeinde Arlesheim und der Regierung auferlegt. Der vorsitzende Richter Niklaus Ruckstuhl zeigte sich im Übrigen irritiert «von der mangelnden Sensibilität der Regierung gegenüber dieser Beschwerde».