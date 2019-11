Die «Chindli-Häuser»

Doch das passte nicht allen. Die nachbarliche Wohngenossenschaft Im langen Loh betrachtete sich als Vertreter des Mittelstands, der über ein gesichertes Einkommen und etwas Vermögen verfügte, und versuchte das neue Projekt für kinderreiche Familien zu verhindern. In einem Protokoll ist zu lesen: «Sosehr dieses Bestreben begrüsst werden muss, so ist doch andererseits die Gefahr einer unangenehmen Nachbarschaft für unsere Genossenschaft vorhanden.»

Die Häuser Morgartenring 76 und 78 wurden dennoch gebaut. Und im April 1926 zogen die ersten Mieter ein. Sie trafen auf vom Architekten Karl-August Burckhardt-Koechlin entworfene einfache Bauten. Bei aller Schlichtheit – die Fassaden hatten eine einmalige künstlerische Aufwertung erfahren. An jedem Haus waren drei Sandsteinreliefs mit Kinderdarstellungen angebracht. In Auftrag gegeben hatte sie Kinderarzt Rütimeyer, und geschaffen worden waren sie von Hermann Scherer (1893–1927), der sie zuvor in einer Ausstellung der Basler Kunsthalle gezeigt hatte.

Wohnungen für Reiche

Möglicherweise waren diese Reliefs auf Anregung von Burckhardt-Koechlin zustande gekommen. Der Architekt war kunstaffin und präsidierte von 1923 bis 1939 die Kommission des Basler Kunstmuseums. Burckhardt-Koechlin hatte Hermann Scherer gekannt und ihn für den Wettbewerb für den Neubau der Schweizerischen Nationalbank (heute Laurenz-Bau des Kunstmuseums) vorgeschlagen. 17 Relieffelder, in vier Register verteilt, legte Scherer als Fassadenschmuck-Konzept vor. Doch die Jury entschied sich dagegen.

Dafür kamen jene für die Wohngenossenschaft Grünmatt zustande. Am Haus 78 sehen wir drei übereinandergestellte Bilder. Zuunterst sitzt ein Mädchen, an einen Baumstamm gelehnt. Auf dem mittlern ist ein Bub zu erkennen, der diesen Baum hochklettert und nach oben zum dritten Relief schaut, wo zwei Vögelin der Baumkrone sitzen. Am Haus 76 zeigt das eine Relief zwei Buben mit Pfeilbogen, das andere ein Mädchen mit einem Teddybären und das dritte ein Blumen pflückendes Mädchen mit einer Katze.

Durch diese Reliefs war für jedermann ersichtlich, dass es sich hier um Wohnungen für kinderreiche Familien handelt. Aus diesem Grund wurden –so steht es in einer Notiz der Wohngenossenschaft – die beiden Liegenschaften auch «Chindli-Häuser» genannt.