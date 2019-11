Es ist der Stoff, aus dem viele Lieder von Robert Schumann, Sergei Rachmaninow und Richard Strauss sind. Der junge, aus der Ostschweiz stammende Bariton Manuel Walser sang einige von ihnen, partnerschaftlich am Klavier begleitet von Alexander Fleischer. Das Oekolampad bewährte sich als akustisch ausgezeichnete Ersatzspielstätte der Basler Kammermusik-Konzerte. Und der gut besuchte Abend bewies, dass die Kulturform des Liederabends zwar traditionell, aber keineswegs tot ist.

Mutig bis ins Bassregister

Manuel Walser: Das ist ein junger, kraftstrotzender Bariton,der sich mutig ins Bassregister hinabwagt und gern stimmlich herausschleudert, was ihm als Quintessenz eines Liedes erscheint. Da kommen ihm die Erfahrungen als Opernsänger, die er fünf Jahre lang in Wien ge­sammelt hat, zupass. So etwa das «Habe Dank» im Strauss-Lied «Zueignung» oder das flehentliche «Verlass mich nicht!» in einem Rachmaninow-Lied. Wenn Schumann die Erinnerung an seine Geliebte mit dem Bild der Gottesmutter kurzschliesst, kann dieser Manuel Walser aber auch bittere, ambivalente Töne anschlagen, um die Worte Heinrich Heines mit reichlich Pessimismus zu unterfüttern.

Wie Maria ihren Sohn Jesus verloren hat, so ist dem Mädchen ihr Liebhaber abhandengekommen, und keiner weiss, warum. Wahrscheinlich nicht einmal Walser, dieser begnadete Liedgestalter, der im letzten Lied von Schumanns «Dichterliebe» («Die alten, bösen Lieder») mit Grabesstimme seinen Schmerz in einen Sarg versenkt. Stimmlich jederzeit kontrolliert, textlich souverän, gestalterisch intelligent.

Der Sänger konnte sich auf den fabelhaften Klavierbegleiter Alexander Fleischer stützen, der Mittelstimmen als sinnstiftend kenntlich machte, bei Strauss Dissonanzen ans Licht hob («Die Verschwiegenen») und im Schumann-Zyklus die mitleidigen Blumen mit einem bezaubernden Klaviernachspiel grüsste.

Die Reihe Kammermusik Baselsetzt diese Saison einen Schwerpunkt auf den polnischen Kom­ponisten Mieczyslaw Weinberg, dessen Geburtstag sich demnächst zum 100. Mal jährt. Auch den 250. Geburtstag Beethovens lässt man sich nicht entgehen. Neben renommierten Ensembles wie dem Jerusalem-Quartett und Quatuor Ebène sind auch Newcomer in der Reihe zu Gast. Mehr Infos unter: www.kammermusik.org.