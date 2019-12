Der Ursache des Burn-outs auf der Spur

Eine Kaderfrau ist seit einem halben Jahr krankgeschrieben. Sie wirkt sympathisch und aktiv, ist aber in ein Burn-out geraten. Im Gespräch mit ihren Betreuern spricht sie von einem chaotischen Betrieb, in dem sie angestellt sei. Es fehle an definierten Prozessen. Der Arbeitgeber der Frau sieht die Situation aber ­völlig anders: Die Kaderfrau sei zwar eine tolle und sympathische Person – halte sich aber leider an keine Prozesse.