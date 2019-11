Der Tod, der muss ein Tänzer sein

Eine Kirche – vier Spielorte

Diese zeitgenössische Aufführung wurde von Regula Imboden inszeniert und vom Verein Totentanz Basel produziert. Es ist der mächtige, mittig geteilte Innenraum der Kirche, raffiniert ausgeleuchtet, der dabei die Hauptrolle spielt. Vier Spielorte wurden hier eingerichtet, zu denen die Gruppen durch Lichtsignale gelenkt werden. An jedem von ihnen gibt es einige nicht gerade bequeme Sitzgelegenheiten, doch kann man auch stehen bleiben. Ein vierköpfiges Musikensemble generiert Klänge zwischen zeitgenössischer Musik und Jazz: Maria Fonseca, Andreas Böhlen, Stephan Kurmann und Fabian Willmann.

Zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler bestreiten die Sprechrollen. Der Tod ist ein Tänzer, nämlich Michel Briand, der an allen Stationen mitwirkt. Die Szenen werden parallel gespielt, deshalb die Kopfhörer.

Die grüne Gruppe, der wir zugeteilt wurden, erlebt den Ablauf folgendermassen: Wir begegnen zunächst «dem Sterbenden» (Lukas Kubik), der da auf gestapelten Brettern liegt, Projektionen im Hintergrund. Er spüre keinen Schmerz, sagt er, bevor er verschiedene spektakuläre Todesarten aufzählt, detailliert, analytisch, beinahe genüsslich.

Während die Schauspieler agieren, stellen Musiker Klangskulpturen in den Raum. Orgel und Flöte sind dabei die jammernden, wimmernden, quasi flüssigen Elemente; Kontrabass und Saxofon sind für schärfere Akzente zuständig.

Etwas überambitioniert

Als Leitmotiv erklingt immer wieder Charles Mingus’ grandiose Ballade «Goodbye Pork Pie Hat». An der nächsten Station lernen wir «die CEO» (Isabelle Stoffel) kennen, sie will uns schmerzlosen Tod kredenzen. Schwärmt von einer Organisation, die ihr Natrium-Pentobarbital geben wird, das Mittel für den ewigen Schlaf. Tatsächlich wird am Schluss ein Gläschen serviert. Wodka.

Nun versammeln wir uns um ein Zelt, ein «Fotograf» (Michael Wolf) öffnet Urnen, die Zettel enthalten, auf denen Todesgeschichten erzählt werden, aus der Perspektive der Sterbenden. Sodann führt er uns durch einen dunklen Gang zum letzten Schauplatz. Hier hat sich «die Süchtige» (Nina Iseli) eingerichtet. Sie formt Knochen zu Kunstwerken und dreht dazu einen Joint, den sie dann nicht anzünden kann.

Am Ende versammeln sich alle zum Tanz. Danach stolpern wir in die Nacht hinaus. Wir haben kristallklare Texte gehört und eine ganz und gar humorlose, fast sakral anmutende Aufführung gesehen, sehr gut gemacht, aber etwas überambitioniert in Szene gesetzt. Ein wenig mittelalterliche Jahrmarktsderbheit hätte der Sache nicht geschadet.

Aufführungen bis 24. November. Weitere Infos unter:www.baslertotentanz.ch