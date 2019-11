Fall Carlos: Der Mut zur Langsamkeit

Sechs Jahre später kennt die Geschichte nur Verlierer. Brian K. steht in diesen Tagen vor Gericht wegen Delikten, die er im Gefängnis begangen hat. Dem mittlerweile 24-Jährigen droht die Verwahrung. Hansueli Gürber ist nach dem Film zurückgetreten. Der damalige Zürcher Justizdirektor Martin Graf (Grüne) wurde, auch wegen der Wirren um Brian K., abgewählt. Aus den monatlich 29 000 Franken sind mittlerweile Kosten von rund 800 000 Franken geworden.

Die Berichterstattung war zu nervös

Es ist eine Geschichte von Regelbrüchen, fehlenden Strukturen und Ratlosigkeit. Es ist eine Geschichte von vielen Versuchen, Brian K. auf die «richtige Bahn» zu bringen, von Empörung und letzten Endes einer vermeintlich unfähigen Justiz. Der Fall Carlos hat eine mediale Debatte ausgelöst, die sich im Kern um die Frage dreht: Was darf ein delinquenter Jugendlicher den Steuerzahler kosten? Wie viele Chancen verdient jemand, der offenbar unzähmbar ist?

Das sind relevante Fragen, zweifellos. Sie wurden in der nervösen Berichterstattung allerdings kaum thematisiert. Denn der Fall Brian K. zeigt eindrücklich ein mediales Problem. In der heutigen Mediengesellschaft werden schwere Delikte überbewertet. Das hat medienökonomische Gründe: Nur ein schweres Delikt erzeugt Aufmerksamkeit und bietet Potenzial für einen Skandal. Kleine Delikte finden nur in den Randspalten statt. Es sind Einzelfälle, die das Gewöhn­liche sprengen, die in den Fokus gerückt werden. Es ist wichtig, dass Einzelfälle, extreme erst recht, ­aufgearbeitet werden. Denn am Konkreten lassen sich abstrakte Dinge besser verstehen. Das dient letztlich dem Verständnis einer Struktur.

Nur: Die Struktur kam im Fall Brian K. kaum zur Sprache. Zu fest drehte sich die Diskussion um die Kosten. Es wurde nicht vermittelt, warum es zu einem Sondersetting gekommen ist. Es wurde nicht vermittelt, dass alle Massnahmen bei Brian K., der bereits mit 11 Jahren zum ersten Mal in einer Institution eingeschlossen war, zuvor versagten.

Unser Rechtssystem braucht Zeit

Natürlich war der Dokfilm problematisch. Natürlich war Gürbers Heran­gehensweise unorthodox. Natürlich ist es schwierig nachzuvollziehen, warum ein Gewalttätiger Kampfsporttraining erhält. Natürlich ist das Strafregister von Brian K. aussergewöhnlich. Doch genau hier schiesst die simple Kostendiskussion am Ziel vorbei. Die wichtigen Fragen zu den Hintergründen wurden zu spät gestellt.